Poseł Łukasz Horbatowski oficjalnie otworzył swoje biuro na głogowskiej starówce

W otwarciu biura poselskiego uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym lokalnych samorządowców i działaczy Koalicji Obywatelskiej i znajomych. Była też żona posła.

- Po kilku latach przerwy na terenie naszego miasta Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska znowu ma swoje biuro poselskie – powiedział poseł Łukasz Horbatowski dodając, że zdobył mandat dzięki wielu głosom oddanym na niego nie tylko w Głogowie, ale w całym Zagłębiu Miedziowym. - I dlatego zobowiązany jestem do tego, by ciężko pracować. Właśnie tak będzie w tym biurze poselskim przez najbliższe cztery lata. Jest ono po to, by się w nim spotykać i rozmawiać o różnych ciekawych pomysłach. Będziemy się spotykać z młodzieżą i osobami starszymi, ale też z samorządowcami, żeby rozwiązywać różne problemy oraz dyskutować o nowych projektach i działaniach - zapewnia.