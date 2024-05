Turniej Wsi w Grębocicach. Żeglarze i piraci opanowali grębocicki park. ZDJĘCIA

W sobotnie popołudnie park w Grębocicach zamienił się w arenę morskich bitew między załogami poszczególnych wsi z tejże gminy. Bitwy były jednak przyjacielskie, a wszystko to za sprawą 28. już edycji Turnieju Wsi w Grębocicach. Impreza co roku przyciąga wielu mieszkańców, którzy mogą wykazać się zarówno sprawnością, jak i pomysłowością. Co roku bowiem wszyscy przygotowują robiące spore wrażenie przebrania związane z tematyką danej edycji.