KGHM Chrobry Głogów bez medalu. Głogowianie sezon kończą na czwartym miejscu w tabeli

– Nie oszukujmy się. My dopiero wchodzimy na tą najwyższą ścieżkę. To był pierwszy nas sezon w grze o medale. Górnik od lat co roku walczy o medale. Raz się udaje, raz nie. Ale mają w tym doświadczenie. W pierwszym i drugim meczu głogowianie był zdecydowanie lepszy, to było widać. Ma świetny zespół. A dla nas to kolejne doświadczenie – mówił trener Vitalij Nat.