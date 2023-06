„Festyn rodzinny ze świętym Klemensem" z zespołem The Postman w głogowskiej parafii. To także pożegnalna msza św. proboszcza

Pożegnalna msza proboszcza. Odchodzi do parafii w Skarżysku - Kamiennej

Przez niemal cały czas trwania festynu, scena za kościołem będzie gościć artystów. Zaprezentują się między innymi zespoły i soliści z Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej „Musik Intro” z Głogowa, Space of Grace – Gospel , a gwiazdą wieczoru będzie zespół The Postman – Beatlesi z Polkowic.

- Głogowską parafię opuści w sumie nas trzech, dlatego nasze pożegnanie z wiernymi też będzie wspólne – mówi o. Łukasz, który 7 lat temu, w wieku 41 lat został proboszczem parafii pw. św. Klemensa. - Zostawię tu ogromny kawał serca, bo w roli proboszcza to moja pierwsza parafia. Spotkałem tu wielu dobrych ludzi, od których wiele się nauczyłem i dzięki którym udało się dużo zrobić.

Zaczynał od wymiany posadzki w kościele, a kończy na dokumentacji nowych witraży

A trzeba przyznać, że lista jest imponująca. W ciągu ostatnich siedmiu lat, starą posadzkę wymieniono na piękny kamień sprowadzony z Indii. Świątynia ma też organy sprowadzenie z prywatnego muzeum organowego w Szwajcarii. Wierni korzystają także z wygodnych ławek wykonanych z bardzo twardego afrykańskiego drewna. Przyjechały do Głogowa z Essen w Niemczech, a pochodzą ze zlikwidowanego kościoła protestanckiego. O. Łukasz jest też inicjatorem rodzinnych pikników przy kościele. Zabiegał o sponsorów, zapraszał głogowskie stowarzyszenia do wspólnej zabawy, a na jednym z festynów, dzięki jego staraniom na scenie przy klasztorze śpiewał m.in. zespół Bayer Full.

- Zostawiam parafię przede wszystkim z niezbędnymi odbiorami technicznymi i dokumentami zarówno dla wyremontowanego Domu Parafialnego jak i dla kościoła. Takich dokumentów wcześniej tu nie było – zaznacza proboszcz. - Zostawiam też pierwsze w Głogowie katolickie przedszkole „Boży domek”, które coraz lepiej prosperuje i już samo się utrzymuje. Jest też gotowy projekt nowych witraży do kościoła. Przygotowałem całą konieczną dokumentację, a wykonawca okien i witraży jest już wybrany. Teraz trzeba tylko przedstawić projekt parafianom i poczekać na ostateczną zgodę konserwatora zabytków, który mnie zapewnił, że taką zgodę da. Lada moment decyzja powinna być – mówi.

Proboszcz przyznaje, że nowe okna wraz z witrażami to konieczność. Choć chciałby zachować te, które są, to jednak ich stan, a zwłaszcza nieszczelność sprawia, że zimą koszty ogrzewania świątyni rosną do niebotycznych rachunków. I nie pomogą w tym też nowe, wymienione za o. Łukasza oszczędne piece gazowe.