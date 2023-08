Dwa tygodnie bez pływalni w Głogowie. Przerwa na krytych basenach

Jak co roku kryte baseny w głogowskiej Pływalni Chrobry będą nieczynne z powodu przerwy technologicznej. Zwykle odbywa się ona w okolicach sierpnia, wraz z przerwą w dostawie ciepła do miasta. W tym roku przesunęło się to na wrzesień.

– W tym roku przerwa technologiczna przypada na dni od 5 do 18 września. Przez te dwa tygodnie Pływalnia i Strefa Saun będą nieczynne. Czynny będzie Pomarańczowo-Czarny Sklepik – informuje spółka Chrobry Głogów.

Przez ten czas na pływalni trwać będą prace konserwacyjne.