Od piątku będzie można zobaczyć Salomeę. Muzeum w Głogowie zaprasza do zwiedzania

– Dzieło pochodzące ze schyłku XIII wieku ma prawo uchodzić za jedną z najwspanialszych, najwartościowszych, najbardziej niezwykłych kreacji artystycznych, jakie dziś znajdują się w Polsce. Dlaczego? Popatrzcie na tę rzeźbę. Na ten subtelny, jakże kokieteryjny, iście jak Gioconda mający wymiar uśmiech. Na ten gest, jakże powabny, kokieteryjny. To jest piękna kobieta. Gdy dziś wraca, to wraca do siebie – mówił przy okazji przywiezienia rzeźby Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.