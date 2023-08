W Głogowie znów będzie zimno. We wrześniu kilka dni bez ciepłej wody

Do takich wiadomości mieszkańcy Głogowa zdążyli się już przyzwyczaić. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy poinformowało, że w związku z usuwaniem awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto oraz pracami remontowymi na sieci przez kilka dni września wstrzymane zostaną dostawy ciepła do całego Głogowa.

Przerwa w dostawie ciepła planowana jest od 5 września, od godz. 7 rano do 8 września - do godzin wieczornych. W tym czasie mają trwać prace zarówno przy usuwaniu awarii sieci na terenie Huty Miedzi Głogów, oraz remonty w samym Głogowie. Niestety, usunięcie trwającej awarii nie jest możliwe bez odcięcia dopływu gorącej wody do uszkodzonego fragmentu sieci. Pech chciał, że zasila on w ciepło całe miasto.

Służby WPEC zapewniają, że postarają się jak najszybciej usunąć awarię oraz przywrócić dostawy ciepła do miasta.

