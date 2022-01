Czy starosta głogowski Jarosław Dudkowiak straci stanowisko? Zmiany chce powiatowe koło Platformy Obywatelskiej

Zarząd powiatowego koła Platformy Obywatelskiej ma poważne plany co do zmiany głogowskiego starosty. Chodzi o odwołanie Jarosława Dudkowiaka, który także należy do tej partii.

O takiej ewentualności mówi podjęta niedawno przez zarząd uchwała, a Łukasz Horbatowski, który jest szefem koła PO od kilku miesięcy potwierdza ten plan.

- Tak, jest chęć zmiany starosty i zarząd ma nadzieję, że do niej dojdzie – mówi. Jaki jest powód?

- Chcemy jakościowej zmiany zarządzania w powiecie, gdyż dociera do nas wiele sygnałów o nawarstwiających się tam problemach, a nie ma propozycji ich rozwiązań – wyjaśnia Ł. Horbatowski i wylicza kolejne: -Mało jest powiatowych inwestycji, choćby tych drogowych, za mało jest pozyskiwania, ale i nawet samych prób zdobycia środków zewnętrznych na inwestycje Chodzi też o kwestię nowej jakości zarządzania powiatem. Mam nadzieję, że nowy starosta tę jakość wprowadzi.