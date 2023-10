Dworzec PKP w Głogowie ma już 88 lat. Zobacz jak wyglądał dawniej

Trzy lata temu budynek dworca kolejowego w Głogowie skończył równo 85 lat. Choć dzisiaj może się to wydawać dziwne, to w czasach gdy powstawał jego wnętrze było niezwykle nowatorskie. Warto też wiedzieć, że był to trzeci dworzec kolejowy w Głogowie. Pierwszy zbudowano na początku XIX w. w okolicy dzisiejszej ulicy Krochmalnej. Drugi powstał w 1857 r., w miejscu obecnego peronu drugiego (pozostały po nim tylko fundamenty). Ten trzeci istnieje do dziś, a w roku 2012 przeszedł gruntowny remont.

Co wiemy o samym budynku? Jego budowa rozpoczęła się w 1932 r. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło trzy lata później - bo 10 maja 1935 r. W budynku znajdował się nie tylko sam dworzec. W środku otwarta została także restauracja, dwie poczekalnie, przechowalnie bagażu i kasy biletowe. Dodatkowo w prawym skrzydle znajdowała się poczta, a na peronach można było znaleźć kioski spożywcze.