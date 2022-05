Chrobry Głogów zostaje w 1. lidze. To było piękne zakończenie wyjątkowego sezonu

W niedzielę, 29 maja, Chrobry Głogów rozegrał historyczny mecz. Pomarańczowo-Czarni znaleźli się w finale baraży o awans i pierwszy raz w historii byli o krok od Ekstraklasy. Szansa na to była realna, ale nadzieję na awans odebrała głogowianom Korona Kielce, która wyszła na prowadzenie dwie minuty przed końcem dogrywki. Gdyby nie ta ostatnia bramka, o awansie decydowałyby rzuty karne. A w tych wszystko mogło się zdarzyć.

Druga połowa w wykonaniu Chrobrego była jednak dużo gorsza. Niemal od samego początku kielczanie zepchnęli głogowian do defensywy, która nie była najlepsza. Kilka razy Chrobrego ratowało szczęście, kilka razy interwencje bramkarza.

Szczęście skończyło się jednak w 64. minucie, kiedy to Frąszczak zdobył kolejną bramkę dla Korony - tym razem z karnego. Znów był remis, a obrona Chrobrego robiła się coraz bardziej desperacka. Gospodarze rzucili wszystkie siły do ataku. Mimo wszystko głogowianie dotrwali jednak do końca i mecz wymagał dogrywki.

W dogrywce również długo nie chciała paść bramka dla żadnej ze stron. Gdy już zdawało się, że Chrobry wytrwał do karnych, stało się coś - co zmroziło fanów z Głogowa. Na minutę przed końcem regulaminowego czasu dogrywki gospodarze zdobyli bramkę. Tym samym Chrobry przegrał finał baraży, a do Ekstraklasy wejdzie Korona.