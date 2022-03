Była prezeska banku w Głogowie skazana za mobbing. Jest prawomocny wyrok

Przypomnijmy. Jak relacjonowały w zeznaniach pokrzywdzone osoby, do mobbingu w banku w Głogowie miało dochodzić latami. Z uzasadnienia wyroku wyłania się ponury obraz - kobiety bojące się stukać zbyt głośno obcasami, obawiające się przybijać za głośno pieczątki, krzyki, poczucie wyższości przełożonego nad pracownikami.

– To była przemoc psychiczna – nie miał wątpliwości sędzia Daniel Ludwiczak podczas wydawania wyroku pierwszej instancji w Głogowie. – Sąd dał wiarę pokrzywdzonym. Ich zeznania się zazębiają, są spójne, konsekwentne. Natomiast oskarżona, poza nie przyznaniem się do winy, wskazywała ogólnikowo na błędy popełniane przez pracownice. Ale to co ona podnosiła, dotyczyło w zasadniczej mierze tego, co działo się już na końcu. Zatem nie te błędy wpływały na jej postawę wobec pań, a zeznania wskazują na to, że takie zachowania miały miejsce właściwie od początku.