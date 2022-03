Trwa proces w sprawie pożaru w Jakubowie i nielegalnego składowiska odpadów w Głogowie

Pożar składowiska w Jakubowie, do którego doszło w lipcu 2018 roku, był jedną z najtrudniejszych akcji gaśniczych w historii naszego regionu. Spłonęły tysiące litrów nielegalnie przywiezionych tam substancji chemicznych. Wkrótce po tym odkryto podobne składowisko przy ul. Południowej w Głogowie. Po latach przygotowań w 2021 roku do sądu trafił wreszcie akt oskarżenia. Sprawa rozpoczęła się pod koniec roku, a teraz, po kilku miesiącach, - 22 marca ruszyły przesłuchania kolejnych świadków.

Na sali rozpraw pojawiło się dwóch oskarżonych - bracia Jarosław i Łukasz G. We wtorek, 22 marca, sąd wezwał na przesłuchanie sporo świadków. Stawiła się jedna nieco tylko połowa z nich. Wśród zeznających byli m.in. obecny wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny, który w roku 2017 pracował w wydziale środowiska głogowskiego ratusza. Odczytano jego wcześniejsze zeznania dotyczące odkrycia składowiska przy ul. Południowej w Głogowie, do którego zaprowadzić miał wyciek substancji ropopochodnej do Odry. Na jej ślad natrafił wędkarz, który powiadomił o tym urzędników. Po tym zgłoszeniu natrafiono na składowisko w Głogowie.