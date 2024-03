Głogów miał kiedyś ZOO, a w nim niedźwiedzie, rysia, małpy, jelenie, sarny i wilki

Park Piastowski przy ul. Rudnowskiej pełni funkcje rekreacyjne od ponad 100 lat. Dziś, oprócz rowerowych ścieżek i alei spacerowych jest Park Linowy, który działa od wiosny do jesieni. Przed wojną miejsce to pełniło inną, bardzo atrakcyjną rolę.

Zanim powstał basen była sadzawka dla dzieci

Popularna kawiarenka i ogrody

Na obrzeżach parku znajdowała się również popularna, zwłaszcza latem, kawiarenka Friedensthal. W 1939 r. w jej pobliżu powstało zoo.

Trzeba wiedzieć, że ogrody zoologiczne w dawnych Niemczech znajdowały się w większości w dużych miastach. Pojawienie się go w Głogowie świadczyło o zamożności jego mieszkańców.

Pierwszy ogród powstał w 1936 r. w fosie miejskiej z inicjatywy pasjonatów zrzeszonych w stowarzyszeniu Zoologischer Verein e. V. Szefem był prezes stowarzyszenia Fritz Appel.

Początki były bardzo skromne, bo na wyposażeniu były tylko jedna klatka oraz akwaria. Ogród nosił nazwę Heimat-Tiergarten. Szybko jednak przybywało nowych zapaleńców-sponsorów i zoo powiększało się, i wzbogacało o nowe obiekty oraz zwierzęta. Do hojnych sprzymierzeńców należeli m.in. burmistrz oraz starosta powiatu. Rolnicy, rzeźnicy i wojsko dostarczali pożywienie, straż pożarna zapewniała transport natomiast miejski zakład ogrodniczy dbał o roślinność. Było to prawdziwe pospolite ruszenie. Ogród zatrudniał do 10 osób.