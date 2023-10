Budżet Obywatelski 2024 w Głogowie. Wybrano 24 wnioski, które mają szansę na realizację. Zobacz, na co można głosować

- Projekty są ciekawe, a to które z nich będą realizowane zależy od mieszkańców Głogowa. Przypomnę, że mamy 2,5 miliona złotych w budżecie miasta wyodrębnione na budżet obywatelski. Zapraszam do głosowania - mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

24 projekty BO w podziale na okręgi. Przedstawiamy je w galerii:

Jak i gdzie głosować na BO?

Głosowanie na projekty potrwa od 2 do 24 listopada, a do 15 grudnia 2023 r. zostaną ogłoszone listy wybranych zadań do realizacji. Każdemu głogowianinowi przysługuje prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w bazie projektów.

Głosować można w formie elektronicznej na stronie www.obywatel.glogow.pl oraz w formie papierowej w siedzibie: