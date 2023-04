Budowa przejścia podziemnego w Głogowie. Jakie będą kolejne etapy prac?

Wandale niszczą, my płacimy. Także w gminach pod Głogowem dają się we znaki

Budowa przejścia ruszyła w lutym

Prace nad budową przejścia podziemnego ruszyły w lutym i według planów mają potrwać do drugiej połowy tego roku. Koszt inwestycji to około 6,8 mln złotych. Sama inwestycja ma jednak chyba tylu przeciwników co zwolenników. Ci pierwsi wskazują, że około 300 metrów dalej jest już jedno przejście podziemne, ci drudzy zwracają uwagę na to, że dla pieszych udających się na Bulwar Nadodrzański jest to miejsce dużo wygodniejsze.