SPR Chrobry Głogów pokonał Azoty Puławy. Wysoka wygrana w domowym meczu

O ile pierwsza połowa spotkania dawała jeszcze nadzieję Azotom, które walczyły o brązowy medal w tegorocznych rozgrywkach, to w drugiej połowie głogowianie nie pozostawili złudzeń, że odbiorom Puławom cenne punkty. Na przerwę Chrobry schodził z przewagą jednej bramki, ale w drugiej części meczu głogowianie potężnie się rozpędzili i pokonali gości 33 do 26.

Tym samym SPR zbliżył się do czwartego miejsca tegorocznych rozgrywek. Chrobry jest obecnie na miejscu 6. z dorobkiem 34. punktów ale do czwartej lokaty brakuje mu zaledwie dwóch. Do końca sezonu zostało jeszcze pięć spotkań.

Kolejny mecz Chrobry rozegra na wyjeździe. 5 kwietnia zmierzy się z Ostrovią.

Zdjęcia z meczu: