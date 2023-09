Bezpieczne grzybobranie. O czym trzeba pamiętać wybierając się do lasu? FILM

Rusza sezon na grzyby. W lasach Dolnego Śląska już od pewnego czasu można znaleźć różne ich odmiany. Niestety, co roku podczas grzybobrania dochodzi również do niebezpiecznych sytuacji, gdy zbierający tracą orientację w terenie i się gubią. Służby ratunkowe z Głogowa co roku interweniują co najmniej kilka razy w takich przypadkach.

– Mamy corocznie z policją wspólnie kilka takich akcji poszukiwawczych, kiedy grzybiarze po prostu się gubią. Będąc na grzybach warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które nam pomogą w tych ewentualnych akcjach. Bardzo ważny jest naładowany telefon komórkowy. Jeśli ktoś posiada powerbank, to też warto go zabrać ze sobą. Pamiętajmy też, że z dnia na dzień zmierzch zapada coraz szybciej, więc tutaj ważny jest też ubiór. Wiele osób, zwłaszcza starszych, jadąc na grzyby ubiera się albo w jakieś kolory moro, albo w czarne. To nam później utrudnia bardzo działania poszukiwawcze, szczególnie kiedy zapadnie zmrok. Warto nawet zakupić sobie w markecie kamizelka odblaskową za 5 zł i w razie zaistnienia takiej sytuacji po prostu tą kamizelkę ubrać – mówi Artur Starczewski, naczelnik OSP JRS Głogów.