Ochotnicy z Głogowa ratują ludzi. Jak wygląda praca OSP JRS? Zobacz wideo

– Każda praca, jeżeli mówimy o służbach ratowniczych typu: policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne i tak dalej, jest ciężka. Widzimy na co dzień widoki, których ktoś może przez całe życie nie doświadczyć. Widzimy różne rzeczy, odnajdujemy ludzi, którzy zaginęli pół roku temu. Czasem są to szczęśliwe sytuacje, czasem mniej, które nie mają happy endu. Ale zawsze każde odnalezienie, czy to jest osoba żywa czy nie, jest jakimś sukcesem. Między innymi dlatego, że rodzina już na przykład wie, na czym stoi i co z taką osobą zaginioną się stało. I to też jest jakaś forma spokoju dla rodziny. To co widzimy, staramy się odreagowywać jakoś między sobą. Tego co dzieje się w straży, nie przynosi się do domu. Staramy się robić to między sobą, ale to też nie jest praca dla wszystkich – podsumowuje prezes jednostki.