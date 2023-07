To nie Kanada a las niedaleko Głogowa. Piękne widoki u podnóża wzgórz Dalkowskich

W tym wypadku mowa o lasach położonych za Obiszowem w gminie Grębocice. To świetne miejsce dla miłośników nieco bardziej wymagającej jazdy rowerem, spacerów czy marszów z kijkami. Położone u podnóża Wzgórz Dalkowskich tereny oferują bowiem wzniesienia, wąwozy i inne miejsca składające się na malownicze obrazy. Tutejsze polany otwierają przed nami piękne widoki na okoliczne równiny, ale też w samym lesie znajdziemy coś więcej do zobaczenia. Nie brakuje tu też wyznaczonych ścieżek rowerowych - zarówno lżejszych, mniej wymagających - jak i takich, które wymagają już nieco lepszej kondycji.

Widoki jak w Kanadzie - woda, sosny, paprocie

A jednym z piękniejszych miejsc w lasach w okolicy Obiszowa jest ten staw - miejsce czerpania wody w przypadku pożaru. Nie nadaje się ono do kąpieli, tym bardziej, że obowiązuje zakaz wchodzenia do wody, ale widoki zachwycają. Woda, sosny, błękitne niebo - momentami wydaje się wręcz, że zawędrowaliśmy gdzieś do kanadyjskich lasów. Brakuje tylko łosi.

To dosyć popularne miejsce rowerowych wypraw dla tych, którzy o nim słyszeli. Jednakże sporo osób nie wie o jego istnieniu. Z Głogowa do Obiszowa dojedziecie samochodem w kilkanaście minut, a obok znajdującej się niedaleko wejścia do lasu polany festynowej, która sama w sobie jest atrakcją przyciągającą sporo osób (niedaleko znajduje się też replika grodu Dziadoszan, a w lesie znajdziecie jego pozostałości), posiada też parking samochodowy. Dzięki temu możemy spokojnie zostawić auto i ruszyć dalej pieszo - lub rowerem.