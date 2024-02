1 marca ruszają wypłaty zwaloryzowanych emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

Od marca ZUS będzie wypłacał emerytury i renty po rewaloryzacji. Dzieje się tak każdego roku. Polega to na pomnożeniu kwoty wypłaty w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

Jak samemu policzyć wysokość wypłaty?

Kwoty najniższych rent, emerytur i dodatków po waloryzacji

Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł .

Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie też renta socjalna.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł.

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Wyższe dodatki do świadczeń

Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. W ZUS waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.