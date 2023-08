Zobaczcie jak zmienia się budynek Neptuna w Głogowie. Prace idą pełną parą. ZDJĘCIA

– Budynek jest tak zaprojektowany by był ekonomiczny, będzie posiadał np. własne zasilanie z paneli fotowoltaicznych i pompę ciepła. Także stolarka okienna i drzwiowa będzie pracowała na oszczędności w tym budynku. Po zakończeniu inwestycji Neptunem zajmować się będą Głogowskie Obiekty Usługowe, nie będziemy tworzyć nowego zakładu do prowadzenia tego centrum turystycznego – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Nad Zatoką Neptuna w Głogowie trwają intensywne prace nad generalnym remontem starego budynku Neptuna, w którym lata temu mieściła się m.in. restauracja Neptun. Prace ruszyły kilka miesięcy temu, a trwać mają do końca tego roku. W ciągu najbliższych miesięcy zrujnowany obiekt zmieni się całkowicie i będzie służył turystom, którzy podróżować będą wzdłuż Odry.

Wartość robót to blisko 20 milionów złotych. Około 9 milionów pochodzi z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Co z sąsiednim budynkiem przy zatoce Neptuna?

Choć to dopiero pieśń przyszłości, to jednak i ten obiekt może zyskać nowe życie. Gdy ruszał remont restauracji zapytaliśmy prezydenta Głogowa o to, czy ma plany wobec drugiej ruiny.