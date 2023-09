Już jutro wraca Głogowska Noc Rockowa. Koncert w fosie miejskiej. WIDEO

To będzie już 9. edycja Głogowskiej Nocy Rockowej. W trakcie przerwy spowodowanej pandemią odbywały się co prawda tzw. Małe Noce Rockowe, jednak teraz czas na powrót dużego koncertu - ponownie w Fosie Miejskiej.

– Wraca po kilku latach przerwy, ale mieliśmy też dwie małe noce rockowe. Po tym czasie przerwy spowodowanej pandemią i obostrzeniami, niemożnością grania takich dużych koncertów plenerowych wracamy z Głogowską Nocą Rockową po raz 9. Zagramy w fosie miejskiej. To już tradycja, że gramy najczęściej w ostatni weekend sierpnia. Tym razem będzie to jednak drugi września. Sobotnie koncerty zaczynają się od godziny 20:00. Na samym początku jako pierwszy tradycyjnie zespół lokalny, czyli Pracownia 06. Następnie wystąpi zespół Snowblind. Jest to zespół z Katowic, który dostał nagrodę publiczności na ostatniej edycji Mayday Rock Festiwalu. Jako trzeci wystąpi zespół Rumore z Cieszyna chłopaki, którzy dostali Nagrodę Jury oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa na 23. Edycji Mayday Rock Festiwalu. No i oczywiście gwiazda. Bez gwiazdy nie byłoby tej nocy rockowej i tym razem bardzo mocne, bardzo konkretne uderzenie, czyli FlapJack – mówi Agnieszka Lewandowska, kierowniczka Klubu Mayday w Głogowie.