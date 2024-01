NBP wybije kolekcjonerską monetę związaną z Głogowem

– To są monety, które bardzo szybko się rozchodzą, na które czekają numizmatycy i pasjonaci, ponieważ mają one wartość zarówno materialną jak i też kolekcjonerską. Do tej pory wydawane były lokalne monety natomiast moneta tej klasy, oficjalnie wybita przez Narodowy Bank Polski, to jest pierwsza taka moneta w historii Głogowa – mówi prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.