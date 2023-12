Nietrzeźwy kierowca zatrzymany w Głogowie. Uderzył w auto i próbował uciec

– Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego głogowskiej komendy i sprawdzili trzeźwość sprawcy kolizji. Badanie wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. 47-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Pojazd odholowano, a policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna odpowie przed Sądem. Według obowiązujących przepisów, za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.

Do policyjnej celi trafił 47-letni głogowianin, który w ostatnią sobotę (9 grudnia) spowodował kolizję na jednym ze skrzyżowań w mieście. Kierujący oplem mężczyzna skręcając wjechał w prawidłowo jadące auto, po czym próbował uciec z miejsca zdarzenia. Będący świadkiem zdarzenia głogowianin ruszył za nim w pościg. Opel został zatrzymany na innym skrzyżowaniu.

Głogowscy policjanci przypominają i apelują o to, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. To nie tylko łamanie prawa ale też narażanie siebie i innych.

Alkohol zaburza koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości.

