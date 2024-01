Złodziej samochodu zatrzymany w Głogowie. Przyjechał skradzionym autem z Legnicy

Patrolujący ulice Głogowa policjanci zwrócili uwagę na zaparkowany na jednym z parkingów samochód marki Audi. Wcześniej ich koledzy po fachu z Legnicy rozesłali komunikat o kradzieży tegoż właśnie pojazdu.

– W celu zatrzymania sprawcy, policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjego nawiązali współpracę z policjantami Wydziału Kryminalnego. Dzięki czujności oraz natychmiastowej reakcji policjantów, po wykonaniu czynności operacyjnych, 36-letni mieszkaniec powiatu legnickiego został zatrzymany. Mężczyznę osadzono w policyjnym areszcie, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem do dwóch pojazdów – mówi Natalia Szymańska, oficer prasowy KPP w Głogowie.

Co więcej 36-latek kradzieży dokonał działając w warunkach recydywy. Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt dla zatrzymanego i tak też się stało. Mężczyzna został osadzony w areszcie na okres trzech miesięcy. W tym czasie prowadzone będą dalsze czynności w sprawie, po których sporządzony zostanie akt oskarżenia. Za kradzież z włamaniem w warunkach recydywy grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

