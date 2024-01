Koniec z nocnymi i świątecznymi dyżurami aptek. Do której otwarte będą w Głogowie?

Po długich negocjacjach i ustaleniach od Nowego Roku weszły w życie nowe przepisy, które regulują pracę aptek. Jedną z najważniejszych zmian z tym związanych jest zniesienie obowiązku pełnienia darmowych dyżurów nocnych oraz świątecznych. Od teraz apteki same ustalają w jakich godzinach będą otwarte (o ile w ogóle) w godzinach nocnych, niedziele oraz dni świąteczne.

Do tej pory apteki dostarczały harmonogram pracy do Starostwa Powiatowego. Koordynowany był on tak, aby każdego dnia choć jedna apteka była otwarta w godzinach nocnych lub w dzień świąteczny. Placówki były przez przepisy zmuszane do pełnienia takich dyżurów nieodpłatnie. Teraz już tak nie będzie.