Łowcy Pedofilów zatrzymali mieszkańca okolic Głogowa. 41-letni Piotr B. z prokuratorskimi zarzutami

Chore fantazje z udziałem dzieci

- Może, 15, może z 20, bo nie jestem w stanie powiedzieć. Pisałem do nich, że spotkamy się w lesie, mocno przytrzymam, zedrę ciuchy, zwiążę i zgwałcę – odpowiadał Piotr B., myśląc, że jak odpowie na pytania łowcy, to odjedzie.

Przyznał się do posiadania treści pedofilskich

Po zatrzymaniu, Piotr B usłyszał zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Podczas przesłuchania przyznał się do czynów i złożył wyjaśnienia. Grozi za to kara 5 lat pozbawienia wolności. Został zwolniony do domy, ale ma dozór policyjny i zakaz zbliżania się do osób, które go zatrzymały.

Śledczy przeszukali mieszkanie 41-latka, w którym zabezpieczyli laptopa, dyski twarde i płyty. Ich zawartość będzie analizować biegły informatyk. Policjanci znaleźli też przy 41-latku 0,71 grama amfetaminy.