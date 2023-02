Zabrakło jednej bramki. SPR Chrobry Głogów przegrał z Energą MKS Kalisz

Losy meczu SPR Chrobry Głogów z Energą MKS Kalisz potoczyły się jak w zwierciadle, w porównaniu z pierwszym ich spotkaniem tego sezonu. Wtedy o jedną bramkę lepsi byli głogowianie - tym razem to ekipa z Kalisza cieszyła się z wygranej. Domowy mecz głogowian niemal przez cały czas toczył się bramka za bramkę i jego losy do samego końca nie były pewne. Na przerwę oba zespoły schodziły remisując 13:13.

W drugiej części meczu gra toczyła się podobnie, a oba zespoły wydzierały sobie zwycięstwo. Na sekundy przed końcem spotkania głogowianie mogli jeszcze doprowadzić do karnych, jednak rzut Paterka został obroniony przez bramkarza przeciwnika. Chwilę później było po wszystkim, a punkty pojechały do Kalisza.

– To był bardzo ciężki mecz z naszym wykonaniu, szarpany. Popełnialiśmy dużo błędów, oddawaliśmy nieprzygotowane rzuty i traciliśmy piłkę. O tym rozmawialiśmy i przed meczem, i w szatni. Mówiłem chłopakom na odprawie, że wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów. Tym razem to my popełniliśmy o jeden błąd więcej – mówił po meczu Vitalij Nat, trener SPR-u Chrobry Głogów.