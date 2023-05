Gladiatory Superligi: Dwie nominacje dla szczypiornistów Chrobrego Głogów do prestiżowych nagród!

Szczypiorniści z Głogowa mają świetny sezon

Dla Chrobrego Głogów to jeden z najlepszych sezonów w ostatnich latach. Obecnie, po 25. kolejkach PGNiG Superligi, głogowscy szczypiorniści zajmują wysokie 5. miejsce i mają tyle samo punktów co czwarte w tabeli Torus Wybrzeże Gdańsk – obie drużyny zgromadziły na swoim koncie po 43 ligowe oczka.

– To sukces całej drużyny – podkreśla prezes Chrobrego Głogów Katarzyna Zygier. – Cieszymy się z tego faktu, że eksperci, w tak ścisłym gronie nominowanych, postawili na reprezentantów naszego klubu. Paweł Paterek to jeden z liderów rozpędzonego zespołu Chrobrego. Trzeba jednak pamiętać, że bez składu szkoleniowego, nie byłoby sukcesu. Doceniamy również nominację dla trenera Witalija Nata, który krok po kroku, wraz ze swoim sztabem, realizuje założony przed drużyną 3-letni plan rozwoju – dodaje.

Kibice! Głosowanie na Gladiatorów trwa do 14 maja!

Każdy punkt, wywalczony przez Chrobrego, cieszy. W tym sezonie powodów do radości faktycznie jest wiele. Dlatego kibice Chrobrego Głogów zachęcają do wzięcia udziału i oddania głosów na rozgrywającego Pawła Paterka oraz trenera Witalija Nata. Można to zrobić za pomocą oficjalnej aplikacji Superligi do 14 maja TUTAJ