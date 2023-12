KGHM Chrobry Głogów podjął wicemistrzów Polski. Przegrana po ciekawym meczu z Wisłą

– Wiedzieliśmy przeciwko komu gramy. Wicemistrz Polski, bardzo solidny zespół. Podziękowałem chłopakom za tą postawę, że nie położyli się i bili się do końca. Potrafili zagrać bez kołowych. Oczywiście nie wszystko wychodziło, ale trochę sytuacja kadrowa do tego doprowadziła. Ten maraton dobiegł końca. 23 mecze rozegrane w 3,5 miesiąca i widać było po chłopakach zmęczenie, mimo którego pokazali charakter i walkę do końca – mówił po meczu trener Vitalij Nat.