Nowe twarze w Chrobrym Głogów. Już trzy transfery w SPR za trzech, którzy odeszli

Podczas ostatniego spotkania minionego sezonu, kibice Chrobrego Głogów pożegnali trzech zawodników, którzy opuścili klubowe barwy. Byli to Marcel Zdobylak, Tomasz Klinger i Bartosz Warmijak. Miłośnicy głogowskiego szczypiorniaka owacjami pożegnali odchodzących zawodników.

Wiadomo już o trójce nowych twarzy, która ma zastąpić tych, którzy odeszli. SPR ogłosił swoje transfery, a pierwszym z nich był Jędrzej Zieniewicz, rozgrywający, który w swojej karierze grał w takich klubach jak Gwardia Opole, MMTS Kwidzyn oraz ostatnio Energa MKS Kalisz. Kontrakt podpisał na dwa sezony.

- Bardzo cieszy mnie transfer do Chrobrego, gdyż co roku widać znaczący progres i widać dobrą realizację projektu, jaki powstał w Głogowie i będzie to przyjemność brać w tym czynny udział - mówi zawodnik. - Będąc częścią drużyny chcę dawać jak najwięcej dobrego od siebie i zespołowo, abyśmy byli groźnym przeciwnikiem dla każdego i potrafili zdobywać punkty z silnymi przeciwnikami.