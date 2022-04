Z siedmiu planowanych do budowy obwodnic miast na Dolnym Śląsku, na najbardziej zaawansowanym etapie jest obwodnica Głogowa

GDDKiA informuje, że z siedmiu planowanych do wybudowania obwodnic miast na Dolnym Śląsku, na najbardziej zaawansowanym etapie jest obwodnica Głogowa w ciągu DK12. Pozostałe inwestycje, tj. obwodnica Kaczorowa, Legnicy, Międzyborza, Milicza, Oławy i Złotego Stoku, są na etapie opracowywania STEŚ, które pozwolą wybrać optymalne warianty przebiegu tych trasy.

Dla długo wyczekiwanej inwestycji drogowej w Głogowie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu 14 kwietnia br. wszczęła procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przypominamy, że dziś, 25 kwietnia o godz. 17 w SP w Serbach organizowane jest spotkanie z mieszkańcami w sprawie planów budowy obwodnicy Głogowa. Będzie można przedstawić uwagi i przesłać je do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Organizatorem spotkania jest stowarzyszenie Eko-Serby.

Zarządca drogi przypomniał też dotychczasowe działania w tej sprawie: