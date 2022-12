Z pamiętnika 16-letniej Luise z Dalkowa, która ponad 200 lat temu wraz z rodziną żyła w pałacu. Ostatnie odcinki 46-53

Piękne fotografie to dzieło Marcina Kopija

Od listopada ubiegłego roku „Tygodnik Głogowski" we współpracy z Fundacją na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi z Dalkowa publikowaliśmy fragmenty pamiętnika pisanego w XIX wieku przez Luise von Liebermann z Dalkowa (gm. Gaworzyce). Czasem były to krótkie zapiski, składające się zaledwie z kilku zdań, czasem zaś długie opowieści - zależnie od tego, jak długie wpisy robiła Luise.

Rozpoczynają się one w roku 1816, a kończą w 1823 r.

Teksty pozyskała Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi. Anna Gomułka, prezes Fundacji przetłumaczyła je na język polski. Dodatkowym atutem publikacji są piękne zdjęcia autorstwa Marcina Kopija.