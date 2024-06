300-letni buk z Dalkowa ma szansę na tytuł Drzewa Roku 2024. Ruszyło głosowanie!

Do końca czerwca trwa bezpłatne głosowanie w konkursie na Drzewo Roku 2024. Na liście 16 drzew nominowanych do tytułu jest Serce Wzgórz Dalkowskich, czyli 300-letni buk, odmiana purpurowa.

Drzewo, które zwycięży będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie na Europejskie Drzewo Roku. Gdyby się udało, byłaby to ogromna promocja naszego regionu.

Liczymy na Was. Głosujcie, udostępniajcie, namawiajcie znajomych. Głosować można z każdego zakątka świata – apeluje Anna Gomułka z Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi z Dalkowa.