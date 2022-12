Wyremontują trzy drogi w powiecie głogowskim. Kierowców czekają utrudnienia

Duże inwestycje dotyczą trzech dróg w gminach Jerzmanowa i wiejskiej Głogów. Chodzi o drogę do Krzekotowa (3 km), ulicę Obiszowiską w Jerzmanowej (2,5 km) oraz drogę do Jakubowa od DK 12 (5,5 km). Kwota zadania to blisko 14 mln zł.

- To bardzo duża inwestycja dla powiatu. Zadanie dotyczy trzech dużych obszarów. To będzie się wiązać w przyszłym roku z pewnymi utrudnieniami, za co już teraz przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość - powiedział Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski.