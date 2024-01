Siatkarze z Głogowa bez punktów w meczu z Astrą Nowa Sól

Bolesną porażkę zaliczyli siatkarze KGHM SPS Chrobrego Głogów z ekipą MKST Astra Nowa Sól. Głogowianie przegrali to spotkanie 0:3. Mecz 20. kolejki Tauron 1. Ligi nie przyniósł więc bardzo potrzebnych głogowianom punktów.

Głogowianie podejmowali ekipę z Nowej Soli w hali Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie przy głośnym wsparciu kibiców. Niestety, Królewscy nie byli w stanie prześcignąć gości. Pierwszego seta przegrali 23 do 25. Set drugi to kompletna dominacja gości, którzy pokonali głogowian do 13. Chrobry odbił się w trzecim secie, kiedy to doprowadził do gry na przewagi. Tutaj ostatecznie jednak ponownie górą byli przyjezdni - którzy wygrali 29:27. Tym samym Chrobry przegrał całe spotkanie 0:3.