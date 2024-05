Chrobry Głogów zremisował z Resovią Rzeszów. Po jednej bramce i podział punktów

– Widziałem rozgoryczenie chłopaków po meczu. Każda drużyna mogła ten wygrać, choć myślę, że mieliśmy na to większe szanse. Ale jak to w piłce bywa, jeżeli się nie strzeli na 2:0, to 1:0 jest cały czas groźne. Resovia wyrównała i od tamtego czasu troszeczkę straciliśmy kontrolę nad tym co się dzieje w tym meczu. Myślę, że dziś żadnej z drużyn nie brakło zaangażowania, żeby wygrać. A jaa cały czas pamiętam i przypominam w jakiej sytuacji byliśmy na początku sezonu, a jaka jest dzisiaj. A ona jest dobra. Będziemy się starać robić wszystko, by zdobyć komplet na Podbeskidziu i dopełnić radości wraz z utrzymaniem w 1. Lidze – mówił po meczu trener Piotr Plewnia.