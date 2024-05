Chrobry Głogów podzielił się punktami ze Zniczem Pruszków

– Z mojej perspektywy remis jest sprawiedliwy. Mieliśmy swoje jedną, dwie okazje w drugiej połowie w ataku szybkim. Wiedzieliśmy, że oddając Zniczowi piłkę będziemy mogli pozwolić sobie na przestrzeń za plecami i to chcieliśmy wykorzystać. Piętnaście minut pierwszej połowy było dobre w naszym wykonaniu, potem Znicz zdecydowanie przejął inicjatywę, choć mieliśmy to pod kontrolą. Wiedzieliśmy, że rywale bardzo dobrze zbierają drugie piłki, mają to wszystko opanowane do perfekcji i tak było w wielu momentach meczu. Po bramce, w szatni, powiedzieliśmy sobie, że aby wygrać, musimy zdobyć kolejnego gola. To się nie udało. Słupek uratował nas przed bardzo dużą złością, bo nasi zawodnicy po tym spotkaniu są źli. Wydaje mi się jednak, że mecz był otwarty, dosyć żwawy jak na pierwszoligowe realia, czas i temperaturę. Szanujemy więc ten punkt, bo jest bardzo ważny w naszej całej drodze tego sezonu. To nie jest przypadek, że Znicz jest w miejscu, w którym się znajduje, bo ma bardzo dobrze przygotowany plan na mecz. To było widać. Musieliśmy się przeciwstawić determinacją po pięciu bardzo przeciętnych spotkaniach i cieszę się, że ta determinacja była. Nie wygraliśmy, ale do kolejnego występu przygotowujemy się z podniesioną głową – mówił po meczu trener Piotr Plewnia.