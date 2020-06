W samochodzie 34-latka policjanci znaleźli amunicję i narkotyki

Po tym, jak 34-latek wsiadł za kierownicę, funkcjonariusze podjęli wobec niego czynności służbowe.W trakcie przeszukania samochodu policjanci ujawnili i zabezpieczyli nie tylko 50 porcji handlowych pochodnych amfetaminy i kilka porcji marihuany, ale również dwie sztuki amunicji. 32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, po czym usłyszał zarzut posiadania zabronionych substancji, za co grozi mu nawet 3-letni pobyt w zakładzie karnym.

- Ujawniona w trakcie przeszukania amunicja została zabezpieczona i będzie przesłana do specjalistycznych badań - informuje sierż.szt. Przemysław Rybikowski. - Jeśli okaże się, że na jej posiadanie wymagane jest zezwolenie, mężczyzna usłyszy zarzuty nielegalnego posiadania amunicji, za co zgodnie z przepisami Ustawy o broni i amunicji, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.