W KGHM ruszyły negocjacje płacowe na rok 2022. Zbrzyzny: Propozycja zarządu nas nie zadowala

We wtorek w samo południe w siedzibie KGHM rozpoczęto tegoroczne negocjacje płacowe. To zawsze gorący okres w KGHM, jednak w tym roku budzą one jeszcze większe emocje ze względu na sporą inflacje i reformę podatkową Nowy Ład. Jak podawały wcześniej związki zawodowe, w styczniu pracownicy KGHM tracili na wypłacie od 500 do 1500 złotych, ze względu na Nowy Ład.

Dlatego też głównymi ich postulatami podczas negocjacji są takie podwyżki, aby zrekompensować górnikom i hutnikom zarówno zmiany podatkowe, jak i wysoką inflację. Różne związki miały różne propozycje. Praktycznie wszyscy byli jednak zgodni co do tego, że pracownicy muszą mieć rekompensatę.

Pierwszy etap negocjacji trwał kilka godzin. Związki przedstawiły swoje postulaty, podobnie jak zarząd KGHM. Co zaproponowała spółka? Tego nie wiadomo. Zgodnie z umową ze związkami propozycje KGHM nie zostaną ujawnione do czasu zakończenia rozmów. Teraz związki zawodowe działające przy KGHM mają przygotować wspólne stanowisko, które zostanie ponownie przedstawione zarządowi. Negocjacje mają być wznowione w końcówce tygodnia.