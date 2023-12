Afera w związkach zawodowych KGHM. Wykorzystano dane pracowników do przejmowania związkowców. Komu na tym zależało? Trwa śledztwo

Takie pisma otrzymali związkowcy z czterech organizacji: Związku Zawodowego „Miedziowi”, Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór” oraz Miedziowej Solidarności.

Jak ustaliliśmy, afera ma związek z namawianiem pracowników KGHM do przechodzenia pod skrzydła trzech organizacji działających przy ZG Lubin. Miało dochodzić nawet do zmuszania ludzi, przekupstwa czy obietnic wysokich premii.

W efekcie w ostatnich dwóch latach z czterech związków, których dotyczy sprawa wycieku wrażliwych danych, odeszło kilkaset osób. Nieoficjalnie związkowcy domyślają się, kto za tym wszystkim stoi.

- Z naszego związku wyciągnięto w sumie 200 osób. Część tych, którzy odeszli z Solidarności, wróciła gdy tylko się zorientowała, że została zmanipulowana. Z tego co wiemy, w sprawę jest zamieszanych co najmniej 10 osób, z tego cztery to pracownicy ZG Rudna, a pozostali ZG Lubin - informuje Bogdan Nuciński, przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ Solidarność przy ZG Lubin.