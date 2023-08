KGHM wypłaci pracownikom podwójne nagrody. Dodatkowa kasa na kontach do końca sierpnia RED

Do końca sierpnia pracownicy KGHM otrzymają na konta dodatkowe pieniądze. To „zaliczka na poczet dodatkowej nagrody", oraz „dodatkowa jednorazowa nagroda". Oznacza to, że średnio do pracownika spółki trafi 35 proc. pensji.