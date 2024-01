W gminie Gaworzyce dofinansują wymianę kopciuchów

– Żeby wziąć udział w programie, należy złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy – informują urzędnicy.

Dopłata na montaż nowego urządzenia wyniesie do 50 procent kosztów poniesionych na jego zakup, jednak nie przekroczy 5000 zł. Warunkiem pozyskania dotacji jest zlikwidowanie starego źródła ciepła.

Wypełnione wnioski składać należy osobiście w urzędzie gminy lub przesłać je pocztą na adres urzędu (ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce). Jest on otwarty w: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.00 do 15.00 oraz wtorek od 8.00 do 16.00.

Druk wniosku o udzielenie dotacji znajdziecie pod tym linkiem

Zobacz też: