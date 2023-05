W Głogowie uczcili rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego. Koncert przyciągnął młodzież. WIDEO

25 maja przypada kolejna rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przygotowała z tej okazji specjalny koncert dla młodzież z głogowskich szkół. Oprócz upamiętnienia rotmistrza, była to też swojego rodzaju nowoczesna lekcja historii, podana w sposób przystępny - poprzez rap.

– Kiedy jest święto państwowe i grają hymn, to trzeba być na baczność. Ale jeśli chcemy trafić do ich serc to musi być hip hop, to musi być muzyka nowoczesna, to musi być koncert rockowy. Bo przecież oni tego słuchają i w taki sposób można do nich docierać – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Młodzi ludzie poszukują autorytetów i zawsze mówię, że gdy googlują, żeby wpisali sobie: rotmistrz Pilecki. Niech poznają tę piękną historię, bo się okaże, że to nagle może być autorytet na życie, na odkrywanie swoich pasji, autorytet na patriotyzm czy na wartości