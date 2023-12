Patryk Galewski spotkał się z młodzieżą z Głogowa. Spotkanie w "Ekonomiku". WIDEO

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie gościł u siebie Patryka Galewskiego, byłego kryminalistę, który po poznaniu księdza Jana Kaczkowskiego przeszedł wewnętrzną metamorfozę. Uwolnił się od przeszłości, odciął od narkotyków. Historia została pokazana w filmie "Johnny". Jeden z jej bohaterów spotkał się z głogowską młodzieżą. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

– Moim zdaniem jest to człowiek, który jest dla mnie właśnie dużą inspiracją, który potrafi przekazać i przemówić do młodzieży. To po prostu człowiek mądry, który rozumie nas. Też dużo przeszedł i myślę, że to jest odpowiednia osoba do przekazania czegokolwiek – mówiła nam Małgorzata Stasiak, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.