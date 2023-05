Pałac w Dalkowie to ruina, ale trwają starania o jego odbudowę. Znów może być perłą regionu. WIDEO

– Docelowo tak, chciałbym, żeby ten pałac całkowicie odzyskał blask. Natomiast kiedy to nastąpi? To jedna wielka niewiadoma, trudno określać tu jakiekolwiek daty. Jesteśmy na etapie dalszego składania wniosków o remont stolarki okiennej. To będzie kolejny etap, kiedy zakończymy już remont dachu. Będziemy tutaj starać się o dotację w ramach Polskiego Ładu na ratowanie zabytków. Mamy nadzieję, że uda się jakieś środki pozyskać, żeby zacząć przywracać blask poprzez remont choćby kilkunastu okien – dodaje pan Józef.