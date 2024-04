– W tym roku to jest 84. już rocznica zbrodni, dokonanej na prawie 22 tysiącach polskich oficerów, funkcjonariuszy Policji, Korpusu Ochrony Pogranicza, innych służb mundurowych. Zbrodni potwornej. Zbrodni, którą przez wiele lat próbowano zatuszować. Zbrodni, która została dokonana w imię imperialnych ambicji wschodniego mocarstwa. Oni musieli zginąć dlatego, że stali na drodze imperialnej ekspansji Związku Sowieckiego. Chciałbym powiedzieć, że te wydarzenia są już historią. Przeszłością zamkniętą. Ale to, co się dzieje od kilkunastu lat na wschodzie, a co nabrało takiego natężenia 2 lata temu - kiedy mówiliśmy o przypominającej piwnice Charkowa - piwnice Buczy. Masowe groby, które przypominały groby katyńskie. Jakby historia zatoczyła koło. Zatem wygląda na to, że Katyń cały czas jest lekcją aktualną i powinien być na nowo odkrywany – mówił Adam Orzech, przewodniczący Głogowskiej Rodziny Katyńskiej.