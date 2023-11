Co słychać z głogowskich wież? Z ratusza grany jest hejnał, a z kościoła Anioł Pański i Apel Jasnogórski

Historia głogowskiego hejnału

Pierwszy raz z wieży ratuszowej głogowianie usłyszeli go w 1998 roku, gdy po odbudowie oddano ją do użytku. Pierwszego dnia ze szczytu wieży grali go członkowie orkiestry Zakładowej Huty Miedzi Głogów, a byli to: Jerzy Szymankiewicz, Zbigniew Kamiński, Marek Kapica (trąbki) oraz Henryk Hołyński (puzon).

Trzy silne pioruny zatrzymały urządzenia

W 2002 roku zamilkł. W ratuszową wieżę uderzyły trzy silne pioruny, które uszkodziły zarówno zegar jak i urządzenie do odtwarzania utworu. Co prawda zegar szybko naprawiono, ale na hejnał głogowianie musieli poczekać kilka miesięcy. Wtedy też zdecydowano, aby był nadawany 15 sekund przed godziną 12. A to dlatego, by nie zagłuszały go wtedy dzwony z pobliskiego kościoła.

Dziś hejnał, rozpoczyna też posiedzenia sesji miejskich.