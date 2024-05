W Głogowie rozbito zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami. Zobacz film

– Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega osoba, która wprowadza do obrotu narkotyki, natomiast za wprowadzanie do obrotu ich w znacznych ilościach grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności – dodaje Natalia Szymańska.