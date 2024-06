GlogoWianki 2024 za nami. Świętojański korowód na zakończenie niedzieli. Zdjęcia

- To magiczne i bardzo radosne przeżycie To nasz szósty raz, więc głogowianki wiedzą, czego się spodziewać i przychodzą na spotkanie - mówiła nad Odrą Dorota Kuźniak- Machaj z Miedziowego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości. Na pytanie, co takiego ważnego oferują paniom spotkania na zamkowym dziedzińcu, odpowiada: - Najważniejsze, by być pewną i świadomą kobietą, i żebyśmy wiedziały, czego chcemy w życiu, no i sięgały po to.